মেহেরপুরে আনন্দ নাট্যগোষ্ঠীর যাত্রাপালার রিহার্সেলের উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর ভ্রাতৃসংঘ ক্লাবের উদ্যোগে আনন্দ নাট্যগোষ্ঠীর যাত্রাপালার রিহার্সেলের উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার রাতে মেহেরপুর ভূমি অফিস পাড়ায় অবস্থিত আনন্দ নাট্যগোষ্ঠীর কার্যালয়ে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম. এ. বারী ফারুকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আনন্দ নাট্যগোষ্ঠীর সভাপতি হেলাল শেখ, সাধারণ সম্পাদক মো. মনিরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা কামরুজ্জামান বাবু, কিয়ামদ্দিন ও রেজাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা।
এর আগে ফিতা কাটা ও কেক কাটার মাধ্যমে ভ্রাতৃসংঘ ক্লাবের আনন্দ নাট্যগোষ্ঠীর যাত্রাপালার রিহার্সেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।