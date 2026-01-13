জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬: মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠদের নামের তালিকা প্রকাশ

মেহেরপুর নিউজ :
জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ–২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস আনুষ্ঠানিকভাবে এ তালিকা প্রকাশ করে।
প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, স্কুল পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছেন সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশম শ্রেণির ছাত্র আবির রোশান লাবিব। কারিগরি শিক্ষা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হন মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের শিক্ষার্থী ফারজানা আক্তার স্নিগ্ধা। মাদ্রাসা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছেন গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসার মাইশা সিদ্দিকা এবং কলেজ পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হন সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী আফিয়া ইবনাত।
শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে বাঁশবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক দিলারা আফরোজ, কারিগরি পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের এস এম রফিকুল আলম, মাদ্রাসা পর্যায়ে গোভীপুর মাদ্রাসার শিক্ষক শুকুর আলী এবং কলেজ পর্যায়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সঞ্জয় বল নির্বাচিত হন।
এছাড়াও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে স্কুল পর্যায়ে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী, কারিগরি পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ শাহী আলী, মাদ্রাসা পর্যায়ে শিবপুর দারুল কুরআন দাখিল মাদ্রাসার আব্দুল ওয়াদুদ এবং কলেজ পর্যায়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এ কে এম ড. নজরুল কবীর নির্বাচিত হয়েছেন।
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্কুল পর্যায়ে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কারিগরি পর্যায়ে গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ, মাদ্রাসা পর্যায়ে ভেড়া ভাঙ্গা ডিএইচ ফাজিল মাদ্রাসা এবং কলেজ পর্যায়ে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ নির্বাচিত হয়েছে।
স্কাউট, রোভার ও বিএনসিসি কার্যক্রমে অবদানের জন্য শ্রেষ্ঠ স্কাউট নির্বাচিত হয়েছেন সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের জুনায়েদ আহমেদ। শ্রেষ্ঠ রোভার নির্বাচিত হন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অনিক হাসান এবং শ্রেষ্ঠ বিএনসিসি নির্বাচিত হন একই কলেজের আমির হামজা। শ্রেষ্ঠ স্কাউট গ্রুপ ও শ্রেষ্ঠ গার্ল গাইডস গ্রুপ হিসেবে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্বাচিত হয়েছে।
এছাড়া শ্রেষ্ঠ রোভার শিক্ষক হিসেবে মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক আলমগীর হোসেন, শ্রেষ্ঠ স্কাউট শিক্ষক হিসেবে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের সুখের চন্দ্র বিশ্বাস এবং শ্রেষ্ঠ গার্ল গাইড শিক্ষক হিসেবে মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শাহনাজ সুলতানা নির্বাচিত হন।