2০২৫ সালে মেহেরপুরে ২৫৫ জনের অপমৃত্যু; আত্মহত্যা ও সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি

মেহেরপুর নিউজ:
২০২৫ সালে মেহেরপুর জেলায় বিভিন্ন কারণে ২৫৫ জনের অপমৃত্যু হয়েছে। এসব মৃত্যুর মধ্যে আত্মহত্যা ও সড়ক দুর্ঘটনা সবচেয়ে বেশি।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিষপান ও গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ১৩৬ জন, যা মোট অপমৃত্যুর অর্ধেকেরও বেশি। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৬৭ জন।
অপমৃত্যুর ধরন অনুযায়ী চিত্র-খুন: ৭ জন, পানিতে ডুবে মৃত্যু: ১৯ জন, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট: ৮ জন, সাপের কামড়: ৫ জন, বজ্রপাত: ৩ জন, ঘুমের বড়ি খেয়ে মৃত্যু: ২ জন, গলায় খাবার/সুজি আটকে মৃত্যু: ২ জন, ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু: ১ জন, দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু: ১ জন এবং অজ্ঞাত মৃতদেহ উদ্ধার: ৪ জন।
বছরজুড়ে প্রাণহানির মিছিল-
জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় প্রতি মাসেই মেহেরপুরের বিভিন্ন উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনা, পানিতে ডুবে যাওয়া, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ও সহিংস ঘটনায় মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। শিশু, কিশোর, নারী ও বয়স্ক—সব বয়সী মানুষই এসব দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন।
বিশেষ করে পুকুর, খাল ও বিল এলাকায় পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। একই সঙ্গে গ্রাম ও আঞ্চলিক সড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তরুণদের মৃত্যুও বেশি দেখা গেছে।
যাদের অপমৃত্যু হয়েছে তারা হলেন ২৫ সালের ১ জানুয়ারি সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন নূর মোহাম্মদ নামের এক ব্যক্তি।
২ জানুয়ারি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের আলমগীর হোসেন নামের এক যুবককে কুপিয়া হত্যা করা হয়। জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখে মেহেরপুর সদর উপজেলার হিতিমপাড়া গ্রামে এক নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
৫ জানুয়ারি মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের অফিস সহকারি গাংনী উপজেলা গাড়াডোব গ্রামের এসএম আসাদুল সড়ক দুর্ঘটনায় আহত থাকার প্রায় ১২ দিন পর মৃত্যুবরণ করেন।
৮ জানুয়ারি গাংনীর আকবপুরে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় সিয়াম, আব্দুল্লাহ আল বাকী এবং শিপন নামের ৩ জন যুবকের মৃত্যু হয়। ১২ জানুয়ারি মেহেরপুর সদর উপজেলা নিশ্চিন্তপুর গ্রামে জবেদ আলী নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
২২ জানুয়ারি মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া গ্রামের ফুলজান নামের ১ মহিলা সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। ২৭ জানুয়ারি মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের শুকুরকান্দি নামক স্থানে ইটবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় তাইসুজ্জামান নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়।
২৭ জানুয়ারি মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের মোন হাফেজ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। ২ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গৌরীনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় জিল্লুর রহমান (৫৭) এর মৃত্যু হয়।
৩ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি খামারের কাছে সড়ক দুর্ঘটনায় লাল্টু নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামনগরে প্রতিপক্ষের হামলায় হৃদয় হোসেন (২৪) নামে এক যুবক নিহত হয়।
১২ মার্চ আমঝুপি ফার্মের সামনে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় সাইকেল-আরহি ফজল নিহত হন। ২২ মার্চ চৌগাছা এতিমখানার কাছে পাওয়ার টিলারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ সাগর হোসেন নিহত হন।
২৫ মার্চ মোশাররফ হোসেন পিতা আলামিন আশরাফপুর। ট্রাক্টরের ধাক্কায় মোটরসাইকেল নিয়ে নিহত। ৩০ মার্চ গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় জাভেদ ওমর (১৮) নামের এক যুবক নিহত হন।
৩১ মার্চ মেহেরপুরে শহরের প্রবেশদ্বারে সড়ক দুর্ঘটনায় আল ইমরান, জুবায়ের হোসেন এবং আখতারুজ্জামান নামের ৩ জন নিহত হন। ৫ এপ্রিল মেহেরপুরের গাংনীতে শ্যালােইঞ্জিনচালিত আলগামন উল্টে জুয়েল রানা (৩৫) নামক এক মাছ চাষি নিহত হন।
৬ এপ্রিল নওপাড়া গ্রামে পেঁয়াজবাহী ট্রাকের চাপায় সামসুল হক (৭৫) নামের এক বৃদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। ৯ এপ্রিল নওপাড়া গ্রামে পেঁয়াজ বোঝায় ট্রাক চাপায় শামসুল হক নিহত হন। ১০ এপ্রিল বুড়িপোতা গ্রামে পানিতে ডুবে মরিয়ম নামের দুই বছর বয়স এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।
২২ এপ্রিল গাংনী উপজেলার গোপালপুর গ্রামের ফুলতলার মাঠে অজ্ঞাত এক যুবকের অর্ধ গলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। ১ মে লাটা হামবারের ধাক্কায় আকবপুর গ্রামের তন্ময় হোসেন (১৬) নিহত হয়। ১ মে গাংনী বাজার এলাকায় একটি বিল্ডিং ধ্বসে বাউট গ্রামের আমজাদ হোসেনের মৃত্যু হয়। ৬ মে গাংনীর কামারখালী ও তেরাইল এলাকায় সড়ক দূর্ঘটনায় মুস্তাফিজুর রহমান (১৪) নিহত হন। ৬ মে হিন্দা গ্রামের সোহাগ আলী মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত হন।
৭ মে গাংনীর শুকুরকান্দিতে ড্রাম ট্রাক ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে ৩ জন নিহত হন। এরা হলেন গাংনী পৌর শহরের পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের মোজাম শেখের ছেলে মাইক্রেবাস চালক জামাল উদ্দীন (৫০),গাড়াডোব গ্রামের কিবরিয়ার ছেলে ইমারত নির্মান শ্রমিক শাহিন আলী (২৮) ও তার ফুফু সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের স্ত্রী আক্তার বানু (৫৬)।
৮ মে গাড়াবাড়িয়া ইলিয়াস হোসেনকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। ৯ মে মেহেরপুরের শিমুলতলা গ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবে হুজাইফা খাতুন (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়।১০ মে কাজীপুর গ্রামের তাসমিন খাতুন (৩) নামের ইঞ্জিনচালিত ষ্টেয়ারিং গাড়ীর চাপায় মৃত্যু হয়। ১২ মে রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের লুসাইবার হােসেন (৩) নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় লুসাইবার মৃত্যু হয়।১৫ মে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর গ্রামে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে গোলাম রব্বানী (৩২) নামের এক এনজিও কর্মী নিহত হন।
১৫ মে গাংনী রায়পুরে বজ্রপাতে রিতা খাতুন (৩৮) নামে এক গৃহবধূ নিহত হন। ২০ মে গাংনীর জালশুকা গ্রামে সাপের কামড়ে আবুল কালাম (৫৬) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়।২৩ মে মেহেরপুরের গাংনীতে বিদ্যুৎপৃষ্টে হাউস আলী (৫০) নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয।২৪ মে কুলবাড়িয়া গ্রামে সড়ক দুর্ঘটনা নিশান এর মৃত্যু হয়।
৩০ মে গাংনীর সাহারবাটী গ্রামে গলায় খাবার (দুধ) আটকে জুনায়েদ হােসেন (৬মাস) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়। ১ জুন আমঝুপি নীলকুঠী পাড়ার মা কে মারার অভিযোগে মেজ ভাই কালুর হামলায় ছোট ভাই বাপ্পি নিহত হয়।৪ জুন আলগামন উল্টে নাজিম উদ্দীন (৬৫) ছাগল ব্যবসায়ী নিহত হন।
৫ জুন মেহেরপুর বুড়িপোতা সড়কে বাড়িবাঁকা গ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় মুকুল নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ৫ জুন মেহেরপুরের পলাশীপাড়া গ্রামে ৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ২ জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এরা হলেন মাছ ব্যবসায়ী সানােয়ার হােসেন (৫০) আবুল কাশেম (৬০)।৬ জুন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মােমিনপুর গ্রামে একটি পাটক্ষেত থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়।
৯ জুন মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদিতে দুটি মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে সৌরভ নামের এক যুবক নিহত হয়। ১৫ জুন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামের নুর মোহাম্মদ রান্নাঘরের গ্যাস সিলিন্ডার বিসফোরণে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ১৬ জুন যতারপুর গ্রামের ফাতেমা মোটরসাইকেল থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। ১৭ জুন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুকুরে ডুবে ফাহিম হোসেন (৮) নামে এক শিশু মৃত্যু হয়।
১৭ জুন সাহারবাটি গ্রামের সেলিম হোসেন পাবনায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। ১৮ জুন মেহেরপুরের গাংনীর চৌগাছায় ট্রাকের ধা-ক্কা-য় নাহিদ হােসেন (২০) নি-হ-ত হন।২৫ জুন মেহেরপুর শহরের বন বিভাগের সামনে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে গহরপুরের বাসিন্দা প্রকৌশলী মাহাফুজুর রহমান কল্লোল এবং বুড়িপোতা গ্রামের এইচএসসি পরীক্ষার্থী আকমল হোসেন নামের ২ জন নি*হ*ত হন।
১৪ জুলাই চৌগাছা গ্রামে বিদ্যুত স্পৃষ্টে স্বামী গােলাম কিবরিয়া (৫৫) এবং তার স্ত্রী রিনা খাতুন (৫০)। মৃত্যুবরণ করেন। ১৬ জুলাই মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারে ট্রাকের ধাক্কায় সরফরাজ খান সোনা(৫৫) নিহত হন।
১৮ জুলাই তেরাইলে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মন্টু মিয়া (৫০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়। ২২ জুলাই গাংনীর তেরাইলে সড়ক দুর্ঘটনায় ওলিনগর গ্রামের ট্রাক চালক মােস্তাকিম হােসেনের মৃত্যু হয়।
২৩ জুলাই নাটোরে ট্রাক ও মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে বেতবাড়ীয়া গ্রামের আঞ্জুয়ারা খাতুন (৭৫) ও তার মেয়ে সিমা খাতুন (৪০) এর মৃত্যু হয়। ৩ আগস্ট গাংনী ভাটপাড়া গ্রামে বিদ্যুত পৃষ্ঠ হয়ে শওকত আলী (৫০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়।৪ আগস্ট কোচ থেকে পড়ে বামনপাড়া গ্রামের রাসেল (২৫) নামের এক হেলপারের মৃত্যু।
৭ আগস্ট সদর উপজেলার হরিরামপুর বিল থেকে মিঠু ওরফে বাবু (৪০)নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে। ৮ আগস্ট গাংনী উপজেলার রামদেবপুর গ্রামে পানিতে ডুবে নাফিজ হােসেন (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়।৯ আগস্ট মদনাডাঙ্গা গ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় সদর উপজেলার কাঁঠালপোতা গ্রামের নিলয় আহমেদ আকাশের মৃত্যু ১০ আগস্ট মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুতের পোল চাপা পড়ে গিয়াস উদ্দিন খন্দকার (৬৮) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।
১১ আগস্ট বিদ্যুৎপৃষ্ঠে সাহেবপুর গ্রামের এহেন নবী নিহত হন। ১২ আগস্ট মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া-ধলার মাঠে বজ্রপাতে জহুরুল ইসলাম (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়।১৩ আগস্ট বিদ্যুৎপৃষ্ট মেহেরপুর শহরের ঘোষপাড়া অটো চালক সেলিমের মৃত্যু হয়।
১৪ আগস্ট চৌগাছা গ্রামে ঘর থেকে পড়ে কুরসিয়া (৫৫) মৃত্যুবরণ করেন। ২২ আগস্ট হিজুলি গ্রামে গলায় সুজি আটকে তাওসিফ ১১ (মাস) মৃত্যু হয়। ২৫ আগস্ট মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে সাপের কামড়ে আতিয়ার রহমান(৫৫) নামের এক ওঝার মৃত্যু হয়।১ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামে ঘুমের বড়ি খেয়ে সুস্মিতার মৃত্যু হয়।
২ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার কালীগাংনী গ্রামে প্রতিপক্ষের থাপ্পড়ে মফেল আলী নামের এক ব্যক্তি নিহত হন।৩ সেপ্টেম্বর মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামে পানিতে ডুবে মুরসালিন (১১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়।১০ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুরে গরু বহনকারী ট্রলির ধাক্কায় অজ্ঞাত এক পাগলীর মৃত্যু হয়।
১৪ সেপ্টেম্বর মেহেরপুরের কাজীপুর গ্রামে বিদ্যুত স্পৃষ্টে রাব্বি হােসেন (১৩) নামের এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর মেহেরপুরের কল্যাণপুর গ্রামে সাপের কামড়ে মাইশা আক্তার (৫) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর গোভীপুর গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিক তারিকের মৃত্যু হয়।
২৬ সেপ্টেম্বর শুভরাজপুর গ্রামে পানিতে ডুবে মহিনুল এর মৃত্যু হয়। ২৭ সেপ্টেম্বর মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া গ্রামে খালের কচুরিপানায় আটকে ইয়াকুব আলী (১৩) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়।১৪ অক্টোবর মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী গ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবে ইয়ানুর (৬) নামক এক শিশুর মৃত্যু হয়।
১৪ অক্টোবর মেহেরপুরের সাহারবাটী গ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় মােখলেছুর রহমান ঝন্টু (৬৫) নামের এক সার্ভেয়ার নিহত হন।১৫ অক্টোবর মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ফারহানা ওয়াহিদা অমি(২৬) নামের এক মহিলা নিহত হয়।
১৭ অক্টোবর কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায় লালন শাহ এর অনুষ্ঠানে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের মােমিনুল ইসলাম নামের এক যুবক নিহত হন।
২১ অক্টোবর মেহেরপুরে ১০ ঘণ্টায় ৪ জনের মৃ-ত্যু হয়। এরা হলো মুজিবনগর উপজেলার ভৈরব নদের সুইচগেট থেকে পা ফসকে টেংরামারী গ্রামের তানভীর (২০) আমদহ গ্রামের কৌশিক (২১)।পিরােজপুর গ্রামের মাহবুবর রহমান এবং সাপের কামড়ে খােকসা গ্রামের আলিফ হােসেন (৮) নামের এক শিশুর মৃ-ত্যু হয়।
২১অক্টোবর মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে শুকুরকান্দি নামক স্থানে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজি যাত্রী সুমী খাতুন নিহত হন।২৬ অক্টোবর তেরঘরিয়া গ্রামে চলন্ত ট্রাকের ধাক্কায় মোছা: শাহিদা বেগম( ৬০) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়।
৪ নভেম্বর দূর্ঘটনায় ইসলামপুর গ্রামে মোটর সাইকেল চালক আকাশ মিয়া বয়স- (১৫) মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হন।৫ নভেম্বর মেহেরপুরের করমদী গ্রামে সাপের কামড়ে শামীম রেজা (১৮) নামের এক যুবক মারা যায়।
৯ নভেম্বর মেহেরপুর শহরের উপকণ্ঠে বিআরটিসি একটি কোচের ধাক্কায় সমিকুল (৪৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়।৯ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর মুসুরি ভাজা বিলের পানিতে ডুবে একই পরিবারের ২ বোনসহ ৪ ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। নিহতারা হলো রাজনগর গ্রামের আব্দুস সামাদের মেয়ে ফাতেমা ও আফিয়া। সাহারুলের মেয়ে আলেয়া এবং ইছার মেয়ে মিম।
১৬ নভেম্বর মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় তোফাজ্জল বিশ্বাস (৬০) নামের এক স্কুল শিক্ষক নিহত হয়েছে। ২৬ নভেম্বর মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রানা আহমেদ (১৭) নামের এক যুবক নিহত হয়।
২৬ নভেম্বর মেহেরপুরের কসবা গ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবে আইমান আলী (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়। ২৭ নভেম্বর মেহেরপুরের রুয়েরকান্দি গ্রামে নিখােঁজের একদিন পর বাড়ির পাশের একটি গর্ত থেকে শিশু আনসারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
২৮ নভেম্বর বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মোটরসাইকেল মেকানিক গোভীপুর গ্রামের পিন্টু(৫০) মারা যায়।২৮ নভেম্বর মেহেরপুরের গাংনীতে অটোবাইকের ধাক্কায় তানিশা খাতুন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়।
১ ডিসেম্বর মেহেরপুরের মানিকদিয়া গ্রামে ট্রাক্টরের চাপায় শিহাব হোসেন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়। ৩ ডিসেম্বর সড়ক দুর্ঘটনায় গাংনী বজ্রপুর গ্রামের বিদ্যুৎ হোসেন( ২০) মৃত্যু হয়। ৩ ডিসেম্বর রাজনগর গ্রামে পানিতে ডুবে লাবিব (৩) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়।৭ ডিসেম্বর মেহেরপুরের কাজীপুরে এলাকায় মােটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শাহিনুল হক শাহিন (২২) নামের এক যুবক নিহত হয়।
১১ ডিসেম্বর সড়ক দুর্ঘটনায় বিদ্যাধরপুর গ্রামের বৃদ্ধ আনোয়ারা খাতুন (৭০) মৃত্যু হয়। ১৪ ডিসেম্বর গাংনীতে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে রাকেশ আহমেদ (১৯) নামের ১জন স্কুলছাত্র নিহত হয়।
১৫ ডিসেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিলে পানিতে ডুবে মনোয়ারা খাতুন (৬৫) নামের ৩ সন্তানের এক জননির মৃত্যু হয়। ২১ ডিসেম্বর মেহেরপুরের কল্যাণপুর-হাড়াভাঙ্গা ও সাহেবনগর গ্রামের মধ্যবর্তি সীমান্তের মাঠ থেকে তপন হােসেন (২৫) নামের এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে।
২৩ ডিসেম্বর মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের লিজন (২৩)এবং চকশ্যামনগর গ্রামের রকিবুল ইসলাম সড়ক দুর্ঘটনা নিহত হন। ২৩ ডিসেম্বর সাহারবাটিতে সড়ক দুর্ঘটনা তুহিন ও তার শিশু কন্যা তানহা নিহত হন।