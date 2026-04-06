সোমবার, ৬ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার নতুন এ্যাডহক কমিটি গঠন

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ৬, ২০২৬ ৭:২৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর ক্রীড়া জগতকে এগিয়ে নিতে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৭ সদস্যের একটি নতুন এ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে জেলা প্রশাসককে সভাপতি করা হয়েছে।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন— পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, জেলা ক্রীড়া অফিসার ও ক্রীড়াবিদ আব্দুস সালাম। সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন রকিবুল হাসান রিপন।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের পর পূর্বে একটি এ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বিএনপি সরকার গঠন করার পর সেই কমিটি বাতিল করে নতুন করে এই এ্যাডহক কমিটি গঠন করা




