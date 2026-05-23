শনিবার, ২৩শে মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৫ই জিলহজ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাঁতার প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাঁতার প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
মে ২৩, ২০২৬ ৮:১৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

ক্রীড়া পরিদপ্তরের বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে গাংনীর জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাঁতার প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদের সভাপতিত্বে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ উজ্জল কুমার এবং জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী।

এসময় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মুজিবনগর থানা বার্ষিক পরিদর্শনে পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার...

মুজিবনগরে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা...

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর দিনব্যাপী রুকন শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই কিশোর নিহত

জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

শিশু রামিসা হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও সমাবেশ