ডাঃ অশোক চন্দ্র বিশ্বাসের পিএইচডি ডিগ্রি লাভ

সাহাজুল সাজু :

পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার ডাঃ অশোক চন্দ্র বিশ্বাস। কলকাতার অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ইমিরেটার্স প্রফেসর ডক্টর রুবি সাইনের তত্ত্বাবধানে তিনি এ ডিগ্রি অর্জন করেন।

তার গবেষণার বিষয় ছিল ” Health Services in Bangladesh : Role of NGO’S in the policy implementation field ” গত ২ রা আগস্ট তার ভাইবা সম্পন্ন হয় এবং ২৮শে আগষ্ট ভিসি ডিগ্রী অনুমোদন প্রদান করেন। ডাঃ অশোক চন্দ্র বিশ্বাস মেহেরপুর জেলার গাংনী পৌর এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মৃত শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও রেখা রানী বিশ্বাসের সেজাে সন্তান।

ডা: অশােক চন্দ্র বিশ্বাস চাকরির পাশাপাশি তিনি সামাজিক উন্নয়ন, শিশু সুরক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন,ন্যায়বিচার,পরিবেশ আন্দোলন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। তিনি দেশের পিছিয়ে পড়া দলিত-হরিজন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

এছাড়া বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব এবং কেন্দ্র কমিটির দাতা সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এদিকে,ডা: অশােক চন্দ্র বিশ্বাসের পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।