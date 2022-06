মেহেরপুরে হতে যাচ্ছে She and Kids Zone – জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর নিউজ:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক নারী ক্ষমতায়ন এবং সকল ক্ষেত্রে নারীদের স্বাছন্দ্যে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, মেহেরপুরের উদ্ভাবনী উদ্যোগের অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মেহেরপুরে স্থাপিত হতে যাচ্ছে She and Kids Zone. নির্মিতব্য এ She and Kids Zone এর আওতায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত নারী সহকর্মী এবং কার্যালয়ে বহুবিধ প্রয়োজনে আগত নারী সেবাপ্রার্থী ও তাঁদের শিশু সন্তানদের জন্য ওয়াশ ব্লক, নামাজ/প্রার্থনা কক্ষ , ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার, ডে কেয়ার জোন এবং মায়েদের সাথে আগত শিশুদের জন্য থাকবে বিভিন্ন রকমের খেলাধুলার ব্যবস্থা।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি এঁর সদিচ্ছায় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে মেহেরপুর গনপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে আমাদের এই উদ্ভাবনী উদ্যোগ।

স্থান/ভূমির অপচয় না করে জেলা প্রশাসকের কার্যকালের উর্ধমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায়) স্থাপিত হতে যাচ্ছে আমাদের She and Kids Zone. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।আনন্দিত চিত্তে জানাচ্ছি যে, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান এবং মেহেরপুর গনপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভুরাম পাল নারী সহকর্মীদের সাথে নিয়ে এ নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা করেছেন।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি জেলা প্রশাসনের এ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নারী ক্ষমতায়নে এ জেলায় একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে এবং সকল সরকারী- বেসরকারী দপ্তরের জন্য হবে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। শুভেচ্ছান্তে, জেলা প্রশাসন, মেহেরপুর